Mersin Mut'ta zincirleme kazada çekici minibüs ve 2 otomobile çarptı, 4 araç hasar gördü

Mersin Mut'ta zincirleme kazada çekici minibüs ve 2 otomobile çarptı, 4 araç hasar gördüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Mersin'in Mut ilçesinde Mut-Silifke kara yolu Mustafa Kemal Bulvarı'nda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Çekici önce yolcu minibüsüne, ardından iki otomobile çarptı; kazada kimse yaralanmadı, 4 araç hasar gördü ve ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.
Mersin'in Mut ilçesinde zincirleme trafik kazasında 4 araçta hasar oluştu.
O.E'nin kullandığı 70 ACT 346 plakalı çekici, Mut- Silifke kara yolu Mustafa Kemal Bulvarı'nda önce 33 S 7149 plakalı yolcu minibüsüne, ardından 01 FD 798 ve 33 ARE 566 plakalı otomobillere çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Kimsenin yaralanmadığı kazada 4 araç hasar gördü.
Kaza nedeniyle kara yolundaki ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.
Kaynak: AA