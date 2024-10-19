Mersin Mut'ta Traktör Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı
Mersin'in Mut ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 68 yaşındaki Emiş Eser hayatını kaybetti, 69 yaşındaki sürücü Ali Bayram Eser yaralandı. Kaza sonrası sağlık ekipleri yaralıya müdahalede bulundu.
Mersin'in Mut ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Ali Bayram Eser'in (69) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen traktör, Dağpazarı Mahallesi'nde devrildi.
Kazada traktörde bulunan Emiş Eser (68) öldü, sürücü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Emiş Eser'in cesedi incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.