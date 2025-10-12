Mersin Mut'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Mersin'in Mut ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Mersin'in Mut ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Göksu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Mut Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile 6 arazöz ve 2 su tankı sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışması sürüyor.
Kaynak: AA / Ahmet Güler - Güncel