Mut'ta mahalle sakinleri iftarda bir araya geldi
Mersin'in Mut ilçesinde Kırkkavak Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında mahalle sakinleri bir araya geldi. Programa katılan Mut Belediye Başkanı Murat Orhan, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.
Kırkkavak Mahallesi Muhtarı Ali Köse tarafından mahallede iftar programı düzenlendi.
Programa katılan Mut Belediye Başkanı Murat Orhan organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.
Muhtar Köse de birlik ve beraberliğin sağlanması adına mahalle sakinleriyle aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.
