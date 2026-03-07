Haberler

Mersin Müftüsü Mustafa Topal'dan Bozyazı Müftülüğüne ziyaret

Mersin Müftüsü Mustafa Topal'dan Bozyazı Müftülüğüne ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin Müftüsü Mustafa Topal, Bozyazı Müftülüğünü ziyaret ederek, müftülük çalışanlarıyla görüştü ve ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Mersin Müftüsü Mustafa Topal, Bozyazı Müftülüğünü ziyaret etti.

Topal, ilçedeki programı kapsamında Bozyazı Müftüsü Yakup Avcı ve müftülük çalışanlarıyla görüştü.

İlçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Topal, vatandaşlara en iyi şekilde hizmet sunulmasının önemli olduğunu belirtti.

Ziyarette görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik
İran: Irak'ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzilerini füzelerle vurduk

Kürt kartını oynamak isteyen Trump'a İran'dan karşı hamle
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emniyet, APP plaka krizine el attı! 140 bin lira ceza yememek için bunlara dikkat

Emniyet, "APP" krizine el attı! 140 bin lira ceza yememek için dikkat
Türkiye'den savaşa ve afete hazırlık! 16 bakanlığa atama yapıldı

Türkiye'den savaşa hazırlık! 16 bakanlığa atama yapıldı
İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü

Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Hataylı Hüseyin'i İsrail füzesi ağır yaraladı

Hataylı Hüseyin'i İsrail füzesi ağır yaraladı
Emniyet, APP plaka krizine el attı! 140 bin lira ceza yememek için bunlara dikkat

Emniyet, "APP" krizine el attı! 140 bin lira ceza yememek için dikkat
Gülşen'in son hali olay oldu! Eleştiri yağıyor

Gülşen'in son hali olay oldu! Eleştiri yağıyor
Bu mahallede yüzyıllardır davul çalınmıyor! İşte korkutucu sebebi

Bu mahallede yüzyıllardır davul çalınmıyor! İşte korkutucu sebebi