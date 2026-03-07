Mersin Müftüsü Mustafa Topal'dan Bozyazı Müftülüğüne ziyaret

Mersin Müftüsü Mustafa Topal, Bozyazı Müftülüğünü ziyaret etti.

Topal, ilçedeki programı kapsamında Bozyazı Müftüsü Yakup Avcı ve müftülük çalışanlarıyla görüştü.

İlçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Topal, vatandaşlara en iyi şekilde hizmet sunulmasının önemli olduğunu belirtti.

Ziyarette görüş alışverişinde bulunuldu.