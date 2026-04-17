Mersin merkezli 4 ilde yasadışı bahis operasyonu: 25 tutuklama

Mersin merkezli 4 ilde üniversite öğrencileri üzerinden yasadışı bahis faaliyeti yürüten 25 kişi, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda tutuklandı. Operasyon, 'internet üzerinden yurt dışında bahis oynamaya imkan sağlama' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' gibi suçlara yönelikti.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 'internet üzerinden yurt dışında bahis oynamaya imkan sağlama', 'yasadışı bahis suçu parasının nakline aracılık etme' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarına yönelik çalışma başlatıldı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla düzenlenen operasyon kapsamında 25 şüphelinin kimliği tespit edildi. Şüphelilerin üniversite öğrencileri üzerinden banka, kripto ile GSM hattı açtığı ve 7258 sayılı kanuna muhalefet suçunu işlediği tespit edildi. Mersin merkezli Afyonkarahisar, Gaziantep ve Diyarbakır'da yasadışı bahis panelini kontrol eden ve para nakline aracılık ettiği tespit edilen 25 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 25 şüpheli çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
