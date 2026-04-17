Haberler

Mersin merkezli 4 ildeki "yasa dışı bahis" operasyonunda yakalanan 25 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de yasa dışı bahisle mücadele kapsamında yapılan operasyonda 25 zanlı tutuklandı. Şüphelilerin internet üzerinden yasadışı bahis oynatma ve suç örgütü kurma suçlarıyla ilişkili oldukları belirlendi.

Mersin merkezli 4 ildeki "yasa dışı bahis" operasyonunda gözaltına alınan 25 zanlı tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasa dışı bahisle mücadeleye yönelik çalışma yapıldı.

Çalışma kapsamında bazı şüphelilerin "internet üzerinden yurt dışında bahis oynamaya imkan sağlama", "yasa dışı bahis suçu parasının nakline aracılık etme", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarına karıştıkları belirlendi.

Şüphelilerin üniversite öğrencileri üzerine farklı banka ile kripto varlık hesapları açtıkları ve telefon hattı temin ederek yasa dışı bahis suçu işlediklerini tespit eden ekipler, Mersin, Afyonkarahisar, Gaziantep ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Yasa dışı bahis panelini kontrol ettikleri ve para nakline aracılık yaptıkları da belirlenen 25 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

