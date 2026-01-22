Mersin'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Mersin'in yüksek kesimlerinde kar yağışı nedeniyle kapanan yollarda temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Tarsus, Silifke, Mut ve Çamlıyayla ilçelerinde etkili olan kar yağışı sonrası ekipler, iş makineleriyle yolları açmak için yoğun çaba sarf etti.
Mersin'in yüksek kesimlerinde kar yağışı nedeniyle kapanan yollarda temizlik çalışması yürütüldü.
Tarsus, Silifke, Mut ve Çamlıyayla ilçelerinin yüksek rakımlı mahallelerinde kar yağışı etkisini sürdürdü.
Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin ekipleri, beyaza bürünen yollarda temizlik çalışması yaptı.
Ekipler, kardan kapanan yolları iş makineleriyle açtı.
