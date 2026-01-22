Haberler

Mersin'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Güncelleme:
Mersin'in yüksek kesimlerinde kar yağışı nedeniyle kapanan yollarda temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Tarsus, Silifke, Mut ve Çamlıyayla ilçelerinde etkili olan kar yağışı sonrası ekipler, iş makineleriyle yolları açmak için yoğun çaba sarf etti.

Kaynak: AA / Ahmet Güler - Güncel
