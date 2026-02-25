Mersin'in Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili: TIR ve Kamyon Trafiği Kapatıldı

MERSİN'in yüksek kesimlerimde Gülnar ve Mut ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Mut- Karaman kara yolu Sertavul Geçidi'nin TIR ve kamyon trafiğine kapatıldığı bildirildi.

Akşam saatlerinde Mersin'in yüksek kesimlerindeki Gülnar ve Mut ilçelerinde kar yağışı kendisini gösterdi. Gülnar ilçesinde kar yağışı nedeniyle sürücüler kayganlaşan yolda güçlükle ilerledi. Kar yağışının etkili olduğu Mut ilçesinde ise Karaman kara yolu Sertavul Geçidi'nin TIR ve kamyon trafiğine kapatıldığı bildirildi. Bölgede kış lastiği olan diğer araçların geçişlerine izin veriliyor.

Her iki ilçede ekiplerin kar küreme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı