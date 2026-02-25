Haberler

Mersin'in Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili: TIR ve Kamyon Trafiği Kapatıldı

Mersin'in Gülnar ve Mut ilçelerinde kar yağışı nedeniyle Sertavul Geçidi TIR ve kamyon trafiğine kapatıldı, diğer araçların geçişine ise kış lastiği şartıyla izin verildi.

MERSİN'in yüksek kesimlerimde Gülnar ve Mut ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Mut- Karaman kara yolu Sertavul Geçidi'nin TIR ve kamyon trafiğine kapatıldığı bildirildi.

Akşam saatlerinde Mersin'in yüksek kesimlerindeki Gülnar ve Mut ilçelerinde kar yağışı kendisini gösterdi. Gülnar ilçesinde kar yağışı nedeniyle sürücüler kayganlaşan yolda güçlükle ilerledi. Kar yağışının etkili olduğu Mut ilçesinde ise Karaman kara yolu Sertavul Geçidi'nin TIR ve kamyon trafiğine kapatıldığı bildirildi. Bölgede kış lastiği olan diğer araçların geçişlerine izin veriliyor.

Her iki ilçede ekiplerin kar küreme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
