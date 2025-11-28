Mersin'in Mut İlçesinde Tır Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti
Mersin'in Mut ilçesinde devrilen yabancı plakalı tırın sürücüsü, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edilirken, sürücünün cesedi hastane morguna kaldırıldı.
Akif Asilkan idaresindeki yabancı plakalı tır, Mut-Karaman kara yolu Sertavul Yaylası mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücünün cesedi, incelemelinin ardından Mut Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Güler - Güncel