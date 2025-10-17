Haberler

Mersin'in Mut ilçesinde 11 yeni araç hizmete alındı

Mersin'in Mut ilçesinde 11 yeni araç hizmete alındı
Güncelleme:
Mut Belediyesi'nin düzenlediği törenle 11 yeni araç hizmete sunuldu. Belediye Başkanı Murat Orhan, ilçeye en iyi hizmeti vermek için sürekli çalıştıklarını söyledi.

Mersin'in Mut ilçesinde belediye bünyesine kazandırılan 11 yeni araç düzenlenen törenle hizmete alındı.

Mut Belediyesi önünde gerçekleştirilen programda kurban kesilerek dua edildi.

Belediye Başkanı Murat Orhan, törende, göreve geldikleri günden bu yana ilçeye en iyi hizmeti sunmak için çalıştıklarını belirtti.

Tören, belediye bünyesine kazandırılan 11 yeni aracın tanıtımıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Ahmet Güler - Güncel
