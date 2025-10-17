Mersin'in Mut ilçesinde 11 yeni araç hizmete alındı

Mersin'in Mut ilçesinde belediye bünyesine kazandırılan 11 yeni araç düzenlenen törenle hizmete alındı.

Mut Belediyesi önünde gerçekleştirilen programda kurban kesilerek dua edildi.

Belediye Başkanı Murat Orhan, törende, göreve geldikleri günden bu yana ilçeye en iyi hizmeti sunmak için çalıştıklarını belirtti.

Tören, belediye bünyesine kazandırılan 11 yeni aracın tanıtımıyla sona erdi.