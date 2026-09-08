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Mersin'in Bozyazı ilçesinde orman yangını çıktı

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Mersin'in Bozyazı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Tekeli Mahallesi Aksaz mevkisindeki muz seralarının üst kısmında yer alan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Bozyazı ve Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopterleri ve arazözler yönlendirildi.

Ekiplerin yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA
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