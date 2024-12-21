Mersin İl Milli Eğitim Müdürü'ne Fahri Hemşehrilik Beratı
Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Gülnar Belediyesini ziyaret ederek, Başkan Fatih Önge'den fahri hemşehrilik beraatı aldı. Önge, ilçenin eğitim seviyesini yükseltmek için çalışmalar yaptıklarını ifade etti.
Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Gülnar Belediyesine ziyarette bulundu.
Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, ziyaretten dolayı Durmuş'a teşekkür etti.
Önge, belediye meclisinde alınan kararla İl Milli Eğitim Müdürü Durmuş'a fahri hemşehrilik beraatı verdi.
Çalışmalarından dolayı Durmuş'a teşekkür eden Önge, ilçenin eğitimde daha iyi noktaya gelmesi için çalıştıklarını kaydetti.
Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan - Güncel