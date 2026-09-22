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Mersin İl Emniyet Müdürü Aktaş, polis ekipleriyle Kızılay'a kan bağışı yaptı

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Mersin İl Emniyet Müdürü Aktaş, polis ekipleriyle Kızılay'a kan bağışı yaptı
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Mersin'de İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve polis ekipleri, Türk Kızılay için müdürlük binasında kan bağışı yaptı. Türk Kızılay İl Merkezi Başkanı Lütfi Parıltı ve beraberindekiler, bağış öncesi Aktaş'ı makamında ziyaret etti.

Mersin'de polis ekipleri, Türk Kızılaya kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay İl Merkezi Başkanı Lütfi Parıltı ve beraberindekiler, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş'ı makamında ziyaret etti.

Görüşmenin ardından müdürlük binasında kan bağışı kampanyası için stant kuruldu.

Aktaş ve polis ekipleri, kan bağışı yaptı.

Kaynak: AA
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