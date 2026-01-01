Haberler

Havalimanında mısır gevreği paketlerine gizlenmiş esrar ele geçirildi

Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda yapılan aramada, yabancı uyruklu bir kişinin çantasında mısır gevreği paketleri içine gizlenmiş 4 kilo 510 gram esrar maddesi bulundu. Şüpheli gözaltına alındı.

MERSİN'de Çukurova Uluslararası Havalimanında mısır gevreği paketleri içine gizlenmiş halde 4 kilo 510 gram esrar maddesi ele geçirildi, yabancı uyruklu bir kişi gözaltına alındı.

Çukurova Uluslararası Havalimanından ülkeye giriş yapmak isteyen yabancı uyruklu L.M.'nin çantasında gümrük muhafaza memurlarınca arama yapıldı. Arama sonucunda mısır gevreği paketleri içine gizlenmiş bir şekilde 10 paket halinde 4 kilo 510 gram esrar maddesi ele geçirildi. Yabancı uyruklu şüpheli L.M. Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alındı.

