Haberler

Depoda çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin Akdeniz'deki hal kompleksinde plastik kasa ve ahşap paletlerin bulunduğu depoda çatı tamiratı sırasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

MERSİN'de hal kompleksinde plastik kasa ve ahşap paletlerin olduğu depoda çatı tamiratı sırasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Akdeniz ilçesindeki Toptancı ve Sebze Meyve Hal Kompleksi'nde faaliyet gösteren bir deponun çatı kısmındaki tadilat sırasında yangın çıktı. Depodaki plastik kasa ve ahşap paletlerin tutuşması sonucu alevler yükselmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale ile kontrol altına alınırken, soğutma çalışması başlatıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Koray ÜNLÜ/MERSİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Nasuh Mahruki tutuklandı

Nasuh Mahruki tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tan Taşçı’dan bir garip açıklama: Yumurta tavuğun reglidir

Bilimsel diyerek yaptığı "yumurta" açıklamasına tepki yağıyor
Halı sahada görüntülenen Lvbel C5'in son hali dikkat çekti

Ünlü ismin halı saha görüntüleri hayranlarını şaşkına çevirdi
Resmi açıklama geldi! Barcelona'dan Fenerbahçe'ye transfer

1 yıllık imza atıldı! Barcelona'dan Fenerbahçe'ye transfer
Zehir tacirleri, yapay zeka destekli AVCI sistemiyle yakalandı

Zehir tacirlerine "AVCI" şoku: Yapay zeka böyle yakaladı
Nasuh Mahruki'nin emniyet ifadesi ortaya çıktı: Bu darbenin kazananı ABD'dir

İşte Nasuh Mahruki'nin emniyet ifadesi: Bu darbenin kazananı...
Ahbap soruşturmasında kritik viraj: Firari şüpheli Alper Çelik noterde yakalandı

Ahbap soruşturmasında kritik viraj: Sağ kolu bakın nerede yakalandı
Fatma Soydaş'ın dudak dudağa görüntüsü kafa karıştırdı

Kafa karıştıran görüntü