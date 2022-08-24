Mersin haberi | Mersin'de iki katlı binadan 3 kamyon çöp çıktı Güncel Haberler Edinilen Mersin haberine göre Mersin'in Akdeniz ilçesinde, atık biriktirildiği belirlenen iki katlı binadan 3 kamyon çöp çıkarıldı. Mersin'in Akdeniz ilçesinde, atık biriktirildiği belirlenen iki katlı binadan 3 kamyon çöp çıkarıldı. Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Çilek Mahallesi'ndeki binada atık biriktirildiği şikayeti üzerine harekete geçti. Adrese giden ekipler, binanın girişi, merdiven boşluğu ve damında çok miktarda atık istiflendiğini belirledi. Zabıta ekiplerinin de destek verdiği çalışmada, binadan uzun uğraşlar sonucu iş makinesi yardımıyla 3 kamyon çöp çıkarıldı. Toplanan atıklar, bertaraf tesisine götürüldü. Güncel Kaynak: AA / Serkan Avci Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Akdeniz Mersin Güncel Haberler

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