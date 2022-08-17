Mersin haberi: Anamur'da Kore gazisine kaybolan madalyasının yenisi verildi Güncel Haberler Edinilen Mersin haberine göre Mersin'in Anamur ilçesinde madalyasını kaybeden 93 yaşındaki Kore gazisi için yeni madalya hazırlandı. Mersin'in Anamur ilçesinde madalyasını kaybeden 93 yaşındaki Kore gazisi için yeni madalya hazırlandı. Kaymakam Bilal Bozdemir, madalyası kaybolan gazi Mustafa Madeni'yi makamında ağırladı. Madeni'ye yeni madalyasını takdim eden Bozdemir, Kore gazisinin uzun yıllar daha madalya taşımasını diledi. Ziyarette Garnizon Komutanı Albay Taner Tükel ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk da yer aldı. Güncel AA / İbrahim Polat Anamur Mersin Kore Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Mersin haberi: Anamur'da Kore gazisine kaybolan madalyasının yenisi verildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.