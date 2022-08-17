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Mersin haberi: Anamur'da Kore gazisine kaybolan madalyasının yenisi verildi

Mersin haberi: Anamur'da Kore gazisine kaybolan madalyasının yenisi verildi

Güncel Haberler

Edinilen Mersin haberine göre Mersin'in Anamur ilçesinde madalyasını kaybeden 93 yaşındaki Kore gazisi için yeni madalya hazırlandı.

Mersin'in Anamur ilçesinde madalyasını kaybeden 93 yaşındaki Kore gazisi için yeni madalya hazırlandı.

Kaymakam Bilal Bozdemir, madalyası kaybolan gazi Mustafa Madeni'yi makamında ağırladı.

Madeni'ye yeni madalyasını takdim eden Bozdemir, Kore gazisinin uzun yıllar daha madalya taşımasını diledi.

Ziyarette Garnizon Komutanı Albay Taner Tükel ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk da yer aldı.

AA / İbrahim Polat - Güncel

Anamur Mersin Kore Güncel Haberler

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