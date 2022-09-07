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Mersin haber | Mersin'de orman yangını; 110 hane tahliye edildi (7)

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Mersin haber | Mersin'de orman yangını; 110 hane tahliye edildi (7)

Mersin gündem haberi... SİLİFKE İLÇESİNDE BİR MAHALLE BOŞALTILDIMersin'in Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi'nde saat 07.00 sıralarında başlayan ve halen büyüyerek devam eden orman yangını, Silifke ilçesine sıçradı.

SİLİFKE İLÇESİNDE BİR MAHALLE BOŞALTILDI

Mersin'in Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi'nde saat 07.00 sıralarında başlayan ve halen büyüyerek devam eden orman yangını, Silifke ilçesine sıçradı. Silifke ilçesine bağlı Hırmanlı Mahallesi'ndeki evler tedbir amaçlı boşaltıldı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına almak için çalışmaların aralıksız devam ettiği bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan - Güncel

Büyükeceli Mersin Güncel Haberler

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