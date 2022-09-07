Mersin haber | Mersin'de orman yangını; 110 hane tahliye edildi (7) Güncel Haberler Mersin gündem haberi... SİLİFKE İLÇESİNDE BİR MAHALLE BOŞALTILDIMersin'in Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi'nde saat 07.00 sıralarında başlayan ve halen büyüyerek devam eden orman yangını, Silifke ilçesine sıçradı. SİLİFKE İLÇESİNDE BİR MAHALLE BOŞALTILDI Mersin'in Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi'nde saat 07.00 sıralarında başlayan ve halen büyüyerek devam eden orman yangını, Silifke ilçesine sıçradı. Silifke ilçesine bağlı Hırmanlı Mahallesi'ndeki evler tedbir amaçlı boşaltıldı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına almak için çalışmaların aralıksız devam ettiği bildirildi. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan Büyükeceli Mersin Güncel Haberler

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