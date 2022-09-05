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Mersin gündem haberi... Mersin'de fuhuş operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

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Mersin gündem haberi... Mersin'de fuhuş operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Mersin haberi: Mersin'in Akdeniz ilçesinde, fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş yaptırıldığı iddia edilen bir iş yerine operasyon düzenledi.

Polis ekipleri adresteki İ.G. ve V.Y'yi gözaltına aldı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Burcu Kaya - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği Akdeniz Mersin Güncel Haberler

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