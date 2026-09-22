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Mersin Gülnar'da Başkan Önge'nin makam aracına kamyonet çarptı, yaralanan olmadı

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Mersin Gülnar'da Başkan Önge'nin makam aracına kamyonet çarptı, yaralanan olmadı
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Mersin'in Gülnar ilçesinde Belediye Başkanı Fatih Önge'nin makam aracına kamyonetin arkadan çarptığı kazada yaralanan olmadı. Kazanın ardından makam aracı sürücüsü Savaş Zil ve Başkan Önge tedbir amaçlı hastaneye götürüldü, kontroller sonrası taburcu edildi.

Mersin'de Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge'nin makam aracına kamyonetin çarptığı kazada yaralanan olmadı.

Bolyaran Mahallesi'nde sürücüsü öğrenilemeyen 33 YB 382 plakalı kamyonet, Savaş Zil idaresindeki 34 USL 33 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kimsenin yaralanmadığı kazanın ardından makam aracının sürücüsü Zil ile Belediye Başkanı Önge, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Önge ve Zil, burada yapılan kontrollerin ardından taburcu edildi.

Kaynak: AA
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