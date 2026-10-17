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Mersin Gülnar'da 2 iş yerine fuhuş operasyonu düzenlendi, 6 şüpheli gözaltına alındı

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Mersin'in Gülnar ilçesinde fuhuş yaptırıldığı iddia edilen 2 iş yerine düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Gülnar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmada 10 mağdur kadının ifadesine başvuruldu.

Mersin'in Gülnar ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Gülnar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhuş yaptırıldığı iddia edilen 2 iş yerine operasyon düzenledi.

Adresteki 6 zanlı gözaltına alındı, 10 mağdur kadının da ifadesine başvuruldu.

Kaynak: AA
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