Mersin Gülnar'da 2 iş yerine fuhuş operasyonu düzenlendi, 6 şüpheli gözaltına alındı

Mersin Gülnar'da 2 iş yerine fuhuş operasyonu düzenlendi, 6 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'in Gülnar ilçesinde fuhuş yaptırıldığı iddia edilen 2 iş yerine düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Gülnar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmada 10 mağdur kadının ifadesine başvuruldu.
Mersin'in Gülnar ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Gülnar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhuş yaptırıldığı iddia edilen 2 iş yerine operasyon düzenledi.
Adresteki 6 zanlı gözaltına alındı, 10 mağdur kadının da ifadesine başvuruldu.
Kaynak: AA