Mersin Erdemli'de Kar Yağışı Nedeniyle Kapanan Yollar Açıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı nedeniyle kapanan yollarda temizlik çalışması yapıldı.

Belediyenin açıklamasına göre, kar yağışının etkili olduğu bazı mahallelerdeki yollar ulaşıma kapandı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin iş makineleriyle gerçekleştirdiği küreme çalışmasıyla trafik akışı yeniden sağlandı.