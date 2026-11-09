Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Mersin Erdemli'de boğulma tehlikesi geçiren yabancı kadın can simidiyle kurtarıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin Erdemli'de boğulma tehlikesi geçiren yabancı kadın can simidiyle kurtarıldı
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin Erdemli'de dün dalgalı denizde boğulma tehlikesi geçiren yabancı uyruklu kadın, Sahil Güvenlik ekiplerince halata bağlı can simidiyle kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde dalgalı denizde boğulma tehlikesi geçiren yabancı uyruklu kadın, botla bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, dün ilçedeki Akdeniz Mahallesi açıklarında meydana geldi. Kuvvetli rüzgara rağmen dalgalı denize giren bir kadının çırpınmaya başladığını gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Bot ile bölgeye ulaşan ekipler, boğulmak üzere olan kadını halata bağlı can simidiyle kurtardı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Kıyıya çıkarılan kadın, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Zonguldak'ta yıkılan binadan kopan dev beton yola düştü! Kadın saniyelerle kurtuldu

Dev beton yola çakıldı! Kadın saniyeler önce oradan geçmişti
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sharon Stone'dan özel hayat itirafı: Uzun süredir cinsel ilişki yaşamıyorum

Dünyaca ünlü yıldızdan itiraf: Uzun süredir cinsel ilişki yaşamıyorum
Yasak aşk skandalına Çin de dahil oldu: İftira ve temelsiz spekülasyon

İki süper gücü birbirine düşüren yasak aşk
Hayatını kaybeden sürücünün araçtan fırladığı anlar kamerada

Görüntü korkunç! Adeta ölüme sürmüş
8 kişiyi öldüren caninin vurduğu anneden kritik haber! 4 gündür yaşam savaşı veriyor

8 kişiyi öldüren caninin vurduğu anneden kritik haber
Trump'a canlı yayında zor soru! Yanıt vermeden uzaklaştı

Soruyu duyunca jet hızıyla uzaklaştı!
Gamze Özçelik'ten evlilik itirafı: Dil konusu beni çok zorluyor18

Gamze Özçelik'ten evlilik itirafı: Beni çok zorluyor
Babasının 'Her şeyini kaybedersin' dediği işe girdi, paraya para demiyor

Babasının "Her şeyini kaybedersin" dediği işe girdi, paraya para demiyor