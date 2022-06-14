Mersin'e atanan Müftü Aydın Yığman veda ziyaretlerinde bulundu Mersin Müftüsü olarak atanan Müftü Aydın Yığman veda ziyaretlerinde bulundu. Mersin Müftüsü olarak atanan Müftü Aydın Yığman veda ziyaretlerinde bulundu. Yığman, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı, Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Gedik, Tarım İl Müdürü Mehmet Aksoy, Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal, İşkur Müdürü Aytaç Babalıoğullu'nu ziyaret etti. Kırklareli'nde güzel hizmetlerde bulunduğuna inandığını ifade eden Yığman, tüm kurumlarla işbirliği halinde olduklarını kaydetti. Din hizmetlerinin kentte yürütülmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Yığman, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile atandığı Mersin'de görevini sürdüreceğini söyledi. AA / Ufuk Ertop - Güncel Güncel Haberler

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