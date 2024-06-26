Üye Girişi
Haberler

Mersin'deki "Tarım Kampüsü"nde yetiştirilen üzümler hasat edildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de sebze ve meyve yetiştirilen Tarsus Tarım Kampüsü'nde üzüm hasadı gerçekleştirildi.

Mersin'de sebze ve meyve yetiştirilen Tarsus Tarım Kampüsü'nde üzüm hasadı gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce geçen yıl hizmete alınan Sayköy Mahallesi'ndeki kampüsün 17 dekarlık alanında "Bağa Baktım Üzüm Oldu, Yemeye Yüzüm Oldu" projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında yetiştirilen üzümlerin olgunlaşmasıyla hasat etkinliği düzenlendi.

Programa katılan Vali Ali Hamza Pehlivan, üzüm toplayarak katılımcılara ikram etti.

Etkinlikte konuşan Pehlivan, 56 dekarlık alana sahip kampüste örnek çalışmaların yapıldığını söyledi.

Kampüsün 19 dekarlık alanında coğrafi işaret tescilli Tarsus sarıulak zeytini, keçi boynuzu ve harnup yetiştirildiğini anlatan Pehlivan, "Kampüste başta tarım lisesi olmak üzere öğrencilerimize çeşitli konularda eğitim verilmektedir. Yine aynı şekilde üreticilerimizin daha kaliteli ve yüksek verimli ürün yetiştirmelerine olanak sağlayacak eğitim çalışmaları da yapılmaktadır. Tarım kampüsü, öğrenmek ve öğretmek üzerine kurulmuş bir kampüs." diye konuştu.

"Ürettiğimiz 10 üründe Türkiye birincisiyiz"

Pehlivan, Mersin'in verimli ve bereketli topraklara sahip olduğunu vurgulayarak, "Ürettiğimiz 10 üründe Türkiye birincisi, 11 üründe ikinci, 9 üründe üçüncüyüz. Ürün çeşidimiz çok fazla ve üretim hasılamız yüksek. Mersin'de 380 bin ton üzüm üretiliyor. Kentimiz üzümde üretim anlamında ikinci sırada."

İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ da kampüsün bölge tarımı için yol gösterici konuma ulaşacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Tarsus Mersin Çiftçilik Tarım Güncel Haberler

Bakan Yerlikaya gündüz kuşağı programlarını eleştirdi, Müge Anlı'nın yanıtı sert oldu

Bakan Yerlikaya gündüz kuşağı programlarını eleştirdi, Müge Anlı'nın yanıtı sert oldu

 Tacikistan'da skandal görüntüler! Yetkililer başörtülü kadınları hastanelere almamaya başladı

Tacikistan'da skandal görüntüler! Yetkililer başörtülü kadınları hastanelere almamaya başladı

 Cübbeli Ahmet AK Parti'de seçim yenilgisinin faturasını kesti: Mağlubiyetin sorumlusu Efkan Ala, derhal istifa etsin

Cübbeli Ahmet AK Parti'de seçim yenilgisinin faturasını kesti: Mağlubiyetin sorumlusu Efkan Ala, derhal istifa etsin

Bakmadan Geçme

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 27 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 27 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 27 Haziran Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 27 Haziran 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 27 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! EURO 2024 eşleşmeleri! Kim kiminle eşleşti? 27 Haziran Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 27 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 27 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Beşiktaş stadı yangın söndü mü? Tüpraş Stadı yangın son durum ne? Yangın neden çıktı? #128680 27 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 27 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 27 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! Mersin deprem mi oldu? SON DAKİKA Mersin deprem şiddeti kaç, merkezi neresi? 27 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 27 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Gürcistan Müslüman mı, dini ne?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Asgari ücrete ara zam yok, yeni asgari ücret için aralıkta bir araya geleceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Asgari ücrete ara zam yok, yeni asgari ücret için aralıkta bir araya geleceğiz
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title