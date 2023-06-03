Mersin'deki Tabiat Parkı'nda Kuşlar İçin Özel Yuvalar Hazırlandı

Mersin Erdemli'deki Talat Göktepe Tabiat Parkı'nda öğrencilerin katılımıyla kuşlar için hazırlanan yuvalar ağaçlara asıldı. Erdemli Belediyesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şubesi ile Koluman Otomotiv'in işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikle, gelecek nesillerin çevre ve doğa bilinciyle yetiştirilmesi hedeflendi.

Doğadaki kuşlara özel yuva

Mersin'deki Talat Göktepe Tabiat Parkı'nda öğrencilerin katılımıyla kuşlar için hazırlanan yuvalar ağaçlara asıldı

MERSİN - Mersin Erdemli'de Talat Göktepe Tabiat Parkı'nda öğrencilerle birlikte kuşlar için hazırlanan yuvalar metrelerce yükseklikteki ağaçlara asılarak yaşam alanı oluşturuldu.

Erdemli Belediyesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şubesi ile Koluman Otomotiv'in işbirliğiyle öğrencilere hayvan ve doğa sevgisini aşılama çerçevesinde kuşlar için yuvalar üretildi. Kuşlar için özel olarak üretilen yuvalar mavi ile yeşilin buluştuğu Talat Göktepe Tabiat Parkı'nda bir araya gelen minik öğrencilerle asıldı. Metrelerce yükseklikteki ağaçlara yuvalar belediye aracıyla asıldı. Yuvaların asıldığını gören öğrenciler hem heyecan hem de mutluluk yaşadı.

Gelecek nesilleri çevre ve doğa bilinciyle yetiştirmek için çalışmalar yaptıklarını belirten Erdemli Belediyesi Başkan Yardımcısı Niyazi Yıldız, "Çevreci ve doğa dostu olma anlayışıyla geçmişten miras değil emanet olarak aldığımız çevre ve doğayı gelecek nesillere, genç kuşaklara, çocuklarımıza bu bilinci yerleştirerek bu etkinliğimizi gerçekleştirdik. Eko turizm çerçevesinde bu sahadaki projelerimize ek olarak burada öğrencilerimizle beraber kuş yuvalarını doğal ortamlarında ağaçlara yerleştirerek, onların daha güzel barınmalarını sağlamak aynı zamanda turistik maksatlı gelen ziyaretçilerimizi kuş cıvıltıları içerisinde konaklatmayı hedefliyoruz" dedi.

Kuşlara yuva astıkları için mutlu olduğunu ifade eden öğrencilerden Melek Arıcı, "Bugün kuşlar için yuva astık. Çok mutlu oldum, çok iyi bir duygu" diye konuştu.

Yuvalarla kuşların daha iyi korunacağını aktaran öğrencilerden Emrah Şahin ise, "Kuş yuvalarını korumak çok güzel bir düşünce. Çünkü bazı kuşlar yuva bulamıyor ve soğukta hayatını kaybediyor" diye kaydetti.

Kuşlara yuva yapmanın çok güzel olduğuna değinen Seda Aslan da, "Çok güzel bir duyguydu, kuşlar için yuvalar yapmışlar, bunları yapan için de çok teşekkür ediyoruz" derken Mert Yağız, "Yuva asmak çok eğlenceliydi, bence bugün çok eğlenceli geçti" ifadelerini kullandı.

Öte yandan öğrencilerin, kuşların barınması ve yiyecek bulması için de yuvaları sık sık ziyaret edip bölgeye yem bırakacağı kaydedildi.