Mersin'de şiddetli rüzgardan zarar gören seralarda hasar tespit çalışması başlatıldı

Mersin'de şiddetli rüzgardan zarar gören seralarda hasar tespit çalışması başlatıldı
Güncelleme:
Mersin'in Akdeniz ve Tarsus ilçelerinde şiddetli rüzgar nedeniyle seralarda hasar oluştu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hasar tespit çalışmaları başlattı.

Kentte dün sağanakla etkili olan rüzgar, sebze ve meyve ekili seralarda hasara neden oldu.

Rüzgarın etkisiyle Akdeniz ve Tarsus ilçelerindeki birçok seranın örtüleri yırtıldı, direkleri devrildi.

Hasar tespit çalışması başlatan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tarım alanlarında inceleme yaptı.

Akdeniz ilçesindeki Kazanlı Mahallesi'nde hasar oluşan seralar, dronla görüntülendi.

