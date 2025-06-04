Mersin'deki Plajlar Yaz Sezonuna Hazır

Mersin'deki Plajlar Yaz Sezonuna Hazır
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kızkalesi ve diğer plajlarda yaz sezonu için hazırlıklarını tamamladı. Yenilenen plajlar, tatilcileri ağırlamaya başladı. Denizkızı Turizm AŞ Genel Müdür Yardımcısı Ümit Sezer, hijyen standartlarının yükseltildiğini ve çevre dostu uygulamalarla misafirlerin konforunun artırılacağını duyurdu.

Doğu Akdeniz'in turizm merkezlerinden Mersin'deki plajlarda, yaz sezonunun hazırlıkları tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, belediye iştiraklerinden Denizkızı Turizm AŞ tarafından işletilen Kızkalesi, Yapraklı Koy, Susanoğlu, Yemişkumu, Tırtar, Kumkuyu, Kocahasanlı, Töbank, Akkum ve Sultankoyu plajlarında yaz sezonu için hazırlık çalışmaları yapıldı.

Şezlong, şemsiye, duş kabini, engelli rampası, kafe ve piknik alanlarının hazır hale getirildiği sahiller, tatilcileri ağırlamaya başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Denizkızı Turizm AŞ Genel Müdür Yardımcısı Ümit Sezer, plajlarda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını tamamladıklarını belirtti.

Sahillerdeki ortak kullanım alanlarının yenilendiğini kaydeden Sezer, şu ifadeleri kullandı:

"Amacımız hem kent estetiğine uygun hem de kullanıcı konforunu artıracak modern plajlar sunmak. Bu kapsamda bu sezon birçok yenilik ekledik. Hijyen standartlarımızı daha da yukarıya çektik. Çevre dostu uygulamalar, geri dönüşüm kutuları ve güvenlik önlemlerimizle hem vatandaşımızı hem çevremizi koruyacağız. Yapraklı Koy ve farklı plajlarda birçok etkinlik planladık. Hedefimiz misafirlerimizin bu yaz da en keyifli şekilde tatillerini yapmalarına imkan sağlamak."

Kaynak: AA / Aleyna Coşkun - Güncel
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