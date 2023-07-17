Mersin'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınların kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Mersin'in Gülnar ilçesi Kavakoluğu Mahallesi'nde dün saat 18.00 sıralarında çıkan orman yangını, bugün saat 13.00 sıralarında kontrol altına alındı. Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Twitter'dan yaptığı açıklamada, " Mersin, Gülnar'daki orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Hatay Belen, Çanakkale, Adana Karaisalı ve Mersin Mezitli'deki yangınları kontrol altına alma çalışmalarımız aralıksız sürüyor" ifadelerini kullandı.