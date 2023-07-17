Üye Girişi
Haberler

Mersin'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Güncel Haberler

Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınların kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Mersin'in Gülnar ilçesi Kavakoluğu Mahallesi'nde dün saat 18.00 sıralarında çıkan orman yangını, bugün saat 13.00 sıralarında kontrol altına alındı. Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Twitter'dan yaptığı açıklamada, " Mersin, Gülnar'daki orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Hatay Belen, Çanakkale, Adana Karaisalı ve Mersin Mezitli'deki yangınları kontrol altına alma çalışmalarımız aralıksız sürüyor" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Güncel

Tarım ve Orman Bakanı Gülnar Mersin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title