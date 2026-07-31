Mersin’deki orman yangını ikinci gününde kontrol altına alındı

MERSİN'in Aydıncık ilçesinde dün çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle ikinci gününde kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

İlçenin Eskiyürük Mahallesi Karatepe mevkisinde dün orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 3 helikopter, 35 arazöz, 15 su ikmal aracı, 3 greyder, 5 dozer olmak üzere toplam 140 araç ve 401 personel sevk edildi. Müdahale sırasında önlem amaçlı 80 ev boşaltıldı. Yangın bölgesinden tahliye edilen 145 kişi için Taşucu Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Pansiyonu tahsis edildi. Alevler, çalışmaların ikinci gününde havadan ve karadan süren müdahale ile kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış sebebinin tespiti için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı