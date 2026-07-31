Haberler

Mersin’deki orman yangını ikinci gününde kontrol altına alındı

Mersin’deki orman yangını ikinci gününde kontrol altına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MERSİN’in Aydıncık ilçesinde dün çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle ikinci gününde kontrol altına alındı.

MERSİN'in Aydıncık ilçesinde dün çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle ikinci gününde kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

İlçenin Eskiyürük Mahallesi Karatepe mevkisinde dün orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 3 helikopter, 35 arazöz, 15 su ikmal aracı, 3 greyder, 5 dozer olmak üzere toplam 140 araç ve 401 personel sevk edildi. Müdahale sırasında önlem amaçlı 80 ev boşaltıldı. Yangın bölgesinden tahliye edilen 145 kişi için Taşucu Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Pansiyonu tahsis edildi. Alevler, çalışmaların ikinci gününde havadan ve karadan süren müdahale ile kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış sebebinin tespiti için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Balıkesir Gömeç'te 3 gündür süren yangını çıkaran 2 kişi tutuklandı

İki ilçe kül oldu! Üç günlük kabusun sorumluları için hesap zamanı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel kampanyayı başlattı, 24 saatte 32 bin kişi destek verdi

Özel bağış kampanyası başlattı, 24 saatte bakın ne kadar toplandı
Büyük hayal kırıklığı! Ünlü ismin filtresiz halini görenler şokta

Filtresiz halini görenler şokta

Başörtülü kadına ağza alınmayacak hakaretler: Saldırgan kadın tutuklandı

Başörtülü kadına ağza alınmayacak hakaretler: Saldırgan da kadın
Ticaret Bakanlığı affetmedi! İkinci el fırsatçısına büyük ceza

Bakanlık ilanı görünce düğmeye bastı! Fırsatçıya ders gibi ceza
Eda Ece Ahbap soruşturmasında ifade verdi: İlk sözleri bomba

Eda Ece ifade verdi: İlk sözleri bomba
Genç kadın, kaçak göçmenleri İspanya'ya girmeye böyle teşvik etti

Dünya bu kadını konuşuyor!
Krizin baş mimarı sessizliğini bozdu! Neden imza atmadığı ortaya çıktı

Krizin baş mimarı sessizliğini bozdu! Neden imza atmadığı ortaya çıktı