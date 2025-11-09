Haberler

Mersin'deki Çaltı Mağarası Turizme Kazandırılmak İsteniyor

Mersin'deki Çaltı Mağarası Turizme Kazandırılmak İsteniyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Bozyazı ilçesindeki Çaltı Mağarası, 60 metre derinliği ve 3 bin metrekarelik büyüklüğü ile dikkat çekiyor. Yerel halk, mağaranın turizme kazandırılması için düzenlemeler yapılmasını talep ediyor.

MERSİN'in Bozyazı ilçesinde bölge halkı, yaklaşık 60 metre derinlikte, 3 bin metrekare büyüklükte sarkıt ve dikitlerden oluşan Çaltı Mağarası'nda yol, ışıklandırma, merdiven gibi düzenlemelerin yapılarak turizme kazandırılmasını istedi.

İlçe merkezine 40 kilometre uzaklıkta Lenger Mahallesi'ndeki Çaltı Mağarası, 1200 rakımda etrafı dağlarla çevrili orman içerisinde yer alıyor. Patika yol ile ulaşılabilen 60 metre derinliğindeki 3 bin metrekarelik mağaraya, geçen yıl Lenger Mahallesi Muhtarı Eşe Orhan ve mahallelinin imece usulüyle yaptığı 30 metrelik tahta merdivenle inilebiliyor. Mağara, sarkıt ve dikitlerden oluşan görsel güzelliğiyle ilgi çekerken, ulaşım sorunu ve girişin sağlıklı olmaması nedeniyle gezmek isteyenleri olumsuz etkiliyor. Mağaranın turizme kazandırılmasını isteniyor.

'YOLUMUZ ATIL DURUMDA'

Mağaraya kendi imkanları ile merdiven yaptıklarını ancak yetersiz kaldığını belirten Ahmet Şeref Gümüş, "Burası doğa harikası, olağanüstü bir yer. Görenler hayran kalıyor. Yetkililerin buraya ilgili göstermesi gerekiyor. 2 yıl önce muhtarımız Eşe Orhan ve köy halkıyla birlikte merdivenini yaptık ama çok yetersiz. Ziyaretçiler merdiveni görünce cesaret edip mağarayı gezemiyor. Yine yolumuz atıl durumda. Bu da köy halkı olarak bizi üzüyor. Mağaranın hem turizme kazandırılması hem de bölge halkına katkı sağlaması için merdiven ve ışıklandırılmasının yapılması gerekir" dedi.

Muhtar Orhan da mağaranın çevre düzenlemesinin yapılarak turizme kazandırılmasını istedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Erdoğan tartışmalara noktayı koydu: Bahçeli ile aramızda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil

Günlerdir konuşulan iddiaya noktayı koydu: Döner dönmez adımı atarız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nüfus artış hızımız 1,7! Bu bir intihardır, çözmemiz lazım

Erdoğan'ı rahatsız eden veri: Bu bir intihardır, çözmemiz lazım
Merkez Bankası'nın tahmini sonrası asgari ücret hesapları değişti! İşte yeni zam oranı

Merkez'in tahmini asgari ücret hesabını altüst etti! İşte yeni oran
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hastanın MR cihazında unutulmasına soruşturma! Personelin iş akdi sonlandırıldı

Devlet hastanesinde büyük skandal! Personelin iş akdi sonlandırıldı
AVM esnafını canından bezdiren 4 şüpheli böyle yakalandı

AVM esnafını canından bezdiren 4 kişi böyle yakalandı
Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar

Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar
4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba

4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba
Hastanın MR cihazında unutulmasına soruşturma! Personelin iş akdi sonlandırıldı

Devlet hastanesinde büyük skandal! Personelin iş akdi sonlandırıldı
Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu

Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu
Belçika Dışişleri Bakanı Prevot'un uçağı acil iniş yaptı

Dışişleri Bakanı'nın uçağı adaya acil iniş yaptı
Böylesi ilk kez oluyor! Bomba gibi patladı

Böylesi ilk kez oluyor! Bomba gibi patladı
Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan, Bahçeli ve Öcalan'a çağrı: Bir kardeşiniz olarak...

Erdoğan ve Bahçeli'ye "Kardeşim" diyerek çağrı yaptı
Putin sağ kolunu neden hiç oynatmıyor? Ortaya atılan iddia ilginç

Putin sağ kolunu neden hiç oynatmıyor! Ortaya atılan iddia ilginç
Eski Galatasaraylı kabusu yaşıyor! Psikolojisi dağıldı, 'beni çıkartın' dedi

Eski G.Saraylı kabusu yaşıyor! Küstü, "beni çıkartın" dedi
Fabrika yangınında hayatını kaybedenlerden 2'si kardeşmiş

Kozmetik fabrikasındaki yangında yürekleri dağlayan detay
Böylesi 40 yılda bir görülür! İtalya Ligi'ndeki 3 maçın skoru da aynı

Böylesi 40 yılda bir görülür! İtalya'daki 3 maçın skoru da aynı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.