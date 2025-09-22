Mersin'de Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 8 Yaralı
Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 34 yaşındaki Muhammed Çetin hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Kaza, hatalı sollama sonucu 3 aracın karışmasıyla gerçekleşti.
Kaza, dün gece saatlerinde D-715 Mut-Silifke kara yolu Kurtsuyu mevkisinde meydana geldi. Minibüsün iddiaya göre hatalı sollama yapması sonucu 3 araç zincirleme kazaya karıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçlardan birini kullanan Muhammed Çetin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 8 kişi ise ambulanslarla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
