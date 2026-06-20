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Mersin'de yüzüne biber gazı sıkılan kişinin çantasının gasbedilmesi kamerada

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Mersin'in Akdeniz ilçesinde iki şüpheli, yolda yürüyen bir kişinin yüzüne biber gazı sıkarak çantasını gasp etti. Olay güvenlik kamerasına yansırken polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Mersin'de yüzüne biber gazı sıkılan kişinin çantasının 2 şüpheli tarafından gasbedilmesi güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Akdeniz ilçesi Camişerif Mahallesi'nde birisinin kafasında, diğerinin elinde kask olan 2 şüpheli, caddede yürüyen bir kişinin önünü keserek yüzüne biber gazı sıktı.

Kaçmaya çalışan kişi ile 2 şüpheli arasında kısa süreli arbede ve kovalamaca yaşandı.

Şüpheliler, durdurmaya çalıştıkları kişinin sırtındaki çantayı gasbederek olay yerinden kaçtı.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, 2 şüphelinin, caddede yürüyen kişinin önünü kesip yüzüne biber gazı sıktıktan sonra çantasını gasbetmesi, bölgedeki bir işletmenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Serkan Avci
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