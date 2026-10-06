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Mersin'de yolsuzluk operasyonunda 30 şüpheli tutuklandı, tutuklu sayısı 34'e ulaştı

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Mersin Büyükşehir ve 2 merkez ilçe belediyesine yönelik 1 Ekim'deki 'yolsuzluk' operasyonunda adliyeye sevk edilen şüphelilerin işlemleri tamamlandı. Mahkemeye çıkarılan 30 şüpheli tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı; soruşturmadaki tutuklu sayısı 34'e ulaştı.

30 KİŞİ TUTUKLANDI

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile 2 merkez ilçe belediyesine yönelik 1 Ekim'de düzenlenen 'yolsuzluk' operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamının işlemleri tamamlandı. Mahkemeye çıkarılan 30 şüpheli tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Böylece Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik mart ayında yapılan ve 4 kişinin tutuklandığı operasyonun ardından soruşturmada tutuklu sayısı 34'e ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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