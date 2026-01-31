Haberler

Mersin'de Yoğun Yağış Sonrası Su Tahliyesi ve Temizlik Çalışmaları

Mersin'de Yoğun Yağış Sonrası Su Tahliyesi ve Temizlik Çalışmaları
Güncelleme:
Mersin'de etkili olan sağanak yağış sonrası su tahliyesi ve temizlik çalışmaları başlatıldı. 51 ev ve iş yeri su taşkınlarından etkilendi, 12 kişi kurtarıldı.

MERSİN'de belediye ekipleri, etkili olan yoğun yağışın ardından su tahliyesi ve temizlik çalışması başlattı.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı temizlik ekipleri, kentte dün etkili olan sağanakta bazı noktalarda yaşanan sel ve taşkınlara müdahalenin ardından temizlik çalışmalarına başladı. Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ) ekipleri, dere yataklarında su seviyesinin yükselmesiyle oluşan taşkınlarda suyun tahliyesi için iş makineleriyle çalışmalarını tamamladı. Yağış sonrası oluşan çamur, atık ve sürüklenen malzemelerin temizlenmesi için gece boyu yapılan çalışmaları sürüyor. Ulaşımın aksamaması ve vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi için tüm ekipler etkin biçimde sahada görev alıyor.

Öte yandan sel nedeniyle 51 ev ve iş yeri ile 8 araç su taşkınlarından etkilenirken 2 küçükbaş hayvan da öldü. Sağanak nedeniyle mahsur kalan 12 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

