Mersin'de YKS heyecanı başladı

MERSİN'de üniversitesi adaylarının YKS heyecanı başladı.

Mersin'de üniversite adayları Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk ayağı olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girmek için sabah erken saatlerinden itibaren okullarına geldi. Adaylar görevlilerin belgelerini kontrol etmesinin ardından salona girdi. Saat 10.15'te başlayan sınav öncesi kapılar, 10.00'da kapandı. Üniversite adayları, salonda ter dökerken yakınları de dışarıda çıkmalarını bekledi.

Bazı adaylar ise kapıların kapanmasının ardından okul önüne geldi ancak kapılar açılmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı