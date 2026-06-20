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Mersin'de YKS heyecanı başladı

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Mersin'de üniversite adayları YKS'nin ilk oturumu TYT'ye girdi. Sabah erken saatlerde okullara gelen adaylar, belge kontrolünün ardından sınava alındı. Kapıların kapanmasıyla bazı adaylar sınava giremezken, veliler dışarıda bekledi.

MERSİN'de üniversitesi adaylarının YKS heyecanı başladı.

Mersin'de üniversite adayları Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk ayağı olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girmek için sabah erken saatlerinden itibaren okullarına geldi. Adaylar görevlilerin belgelerini kontrol etmesinin ardından salona girdi. Saat 10.15'te başlayan sınav öncesi kapılar, 10.00'da kapandı. Üniversite adayları, salonda ter dökerken yakınları de dışarıda çıkmalarını bekledi.

Bazı adaylar ise kapıların kapanmasının ardından okul önüne geldi ancak kapılar açılmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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