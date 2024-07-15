Mersin'de yıldırım isabet eden ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Mersin'in Bozyazı ilçesinde Kızılca Mahallesi Kozağacı Yaylası'ndaki ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürüldü.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde yıldırım isabet eden ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Kızılca Mahallesi Kozağacı Yaylası'ndaki ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü personeli ile 2 arazöz ve su tankı yönlendirildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın, çevreye yayılmadan söndürüldü.