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Mersin'de Yıldırım Düşmesiyle Camide Yangın Çıktı

Mersin'de Yıldırım Düşmesiyle Camide Yangın Çıktı
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Mezitli ilçesindeki Kuyuluk 33 Evler Camisi'ne yıldırım düşmesi sonucu yangın meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, camide hasar oluştu.

Mersin'in Mezitli ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu yangın çıkan camide hasar oluştu.

Yıldırım isabet eden Çamlıca Mahallesi'ndeki Kuyuluk 33 Evler Camisi'nde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle camide hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel

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