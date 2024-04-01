Mersin'de yerel seçimlerde CHP adayı Vahap Seçer önde
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Mersin'deki yerel seçimlerde saat 09.51 itibarıyla CHP Adayı Vahap Seçer yüzde 59.51, Cumhur İttifakı'nın Adayı Serdar Soydan yüzde 31.03 oy aldı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayım işlemleri devam ediyor. Mersin'deki sandıkların yüzde 99,9'u açıldı.
Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Vahap Seçer oyların yüzde 59.51'ini, Cumhur İttifakı'nın Adayı Serdar Soydan yüzde 31.03'ünü aldı.