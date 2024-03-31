Mersin'de yerel seçimlerde CHP adayı Vahap Seçer önde
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Mersin'deki yerel seçimlerde saat 22.10 itibarıyla CHP Adayı Vahap Seçer yüzde 62.42, Cumhur İttifakı'nın Adayı Serdar Soydan yüzde 32.61 oy aldı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. Mersin'deki sandıkların yüzde 63.45'i açıldı.
Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Vahap Seçer oyların yüzde 62.42'sini, Cumhur İttifakı'nın Adayı Serdar Soydan yüzde 32.61'ini aldı.