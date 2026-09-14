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Mersin'de Yeni Parti ofisi dahil 3 adresin kurşunlanmasına ilişkin 4 zanlı tutuklandı

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Mersin'de Yeni Parti İl Başkanlığı olarak kullanılan ofisin de aralarında olduğu 3 adrese silahla ateş açtıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Mersin'de Yeni Parti İl Başkanlığı olarak kullanılan ofisin de aralarında olduğu 3 adrese silahla ateş açtıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 4 Eylül'de merkez Yenişehir ilçesi 50 Yıl Mahallesi'nde Yeni Parti İl Başkanlığı olarak kullanılan ofis, 5 Eylül'de de bir medya grubunun iş yeri motosikletli zanlılar tarafından kurşunlandı.

Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki bir tantuniciye de 7 Eylül'de silahla ateş açıldı.

Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler Erkan D, Mustafa C, Adnan B. ve Şahin E'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Adresinde bulunamayan firari zanlı Gökhan Y'yi yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
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