Mersin'de Yaya Kazası: Yaşamını Kaybeden Erol Kanmaz'ın Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Mersin'in Anamur ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu bir yayanın hayatını kaybettiği kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Bozdoğan Mahallesi'nde dün, yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu 65 yaşındaki Erol Kanmaz'ın yaşamını yitirmesinin ardından sürücü Nurettin G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sürücü, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, yayanın hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde yolun karşısına geçmeye çalışan Erol Kanmaz'a otomobilin çarpması ve Kanmaz'ın savrulması yer alıyor.

Nurettin G. idaresindeki 23 ADJ 632 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Erol Kanmaz'a çarpmış, ağır yaralanan Kanmaz, kaldırıldığı Anamur Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.