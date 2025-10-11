Haberler

Mersin'de Yaya Kazası: Yaşamını Kaybeden Erol Kanmaz'ın Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Anamur ilçesinde bir otomobilin çarpması sonucu 65 yaşındaki Erol Kanmaz hayatını kaybetti. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri olayın detaylarını gözler önüne seriyor. Sürücü Nurettin G. gözaltına alındı ama ardından serbest bırakıldı.

Mersin'in Anamur ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu bir yayanın hayatını kaybettiği kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Bozdoğan Mahallesi'nde dün, yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu 65 yaşındaki Erol Kanmaz'ın yaşamını yitirmesinin ardından sürücü Nurettin G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sürücü, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, yayanın hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde yolun karşısına geçmeye çalışan Erol Kanmaz'a otomobilin çarpması ve Kanmaz'ın savrulması yer alıyor.

Nurettin G. idaresindeki 23 ADJ 632 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Erol Kanmaz'a çarpmış, ağır yaralanan Kanmaz, kaldırıldığı Anamur Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel
Erdoğan'dan hemşehrilerini coşturan sözler: Gazze'ye önce ben gideceğim sonra siz

Bu sözlerle hemşehrilerini coşturdu: Önce ben gideceğim sonra siz
Ahlaksızlıkta son nokta: 22 kiloluk çuvaldan 13 kilo patates çıktı

Ahlaksızlıkta son nokta
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine set mi çekti? Öcalan iddialara yanıt verdi

Demirtaş'ın tahliyesine engel mi oldu? Öcalan bizzat yanıt verdi
Ahlaksızlıkta son nokta: 22 kiloluk çuvaldan 13 kilo patates çıktı

Ahlaksızlıkta son nokta
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.