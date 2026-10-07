Mersin'de yaşayan şehit annesini dolandıran 5 şüpheli tutuklandı

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Mersin'de telefonla aradıkları şehit annesini polis olduklarını söyleyip dolandırdıkları belirlenen 5 şüpheli tutuklandı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 Eylül'de telefonda kendilerini polis olarak tanıtan şahısların şehit annesi S.V'yi bilgilerinin terör örgütünün eline geçtiği yalanıyla dolandırması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, B.Ö'nün (40) banka hesabına aktarılan 435 bin liranın bir kuyumcuda altına çevrilerek şüpheliler arasında el değiştirdiğini ve farklı kişilere teslim edildiğini belirledi.

İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen saha çalışmaları ve güvenlik kamerası incelemeleri sonucu olayla bağlantılı oldukları tespit edilen B.Ö, A.Y, M.E.Y, B.K. ve F.A, farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA