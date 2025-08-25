Mersin'de Yasak Ormanda Piknik Yapanlara Ceza
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, girişi yasak olan ormanlık alanda piknik yapan 4 kişiye jandarma tarafından para cezası uygulandı.
Valiliğin açıklamasında göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kesecik Mahallesi'ndeki devriye görevi sırasında yangınlarla mücadele kapsamında girişi yasaklanan ormanda piknik yapıldığını belirledi.
Ekipler, buradaki 4 kişiye 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu uyarınca para cezası kesti.
Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel