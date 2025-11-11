Mersin'de Yangın: Otomobil Alev Aldı, Anne ve İki Çocuğu Hastaneye Kaldırıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilde çıktıktan sonra yol kenarındaki otluk alana sıçrayan yangın itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Yenice mevkisinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Araçtaki yangın, rüzgarın etkisiyle yol kenarındaki otluk alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Hasar oluşan otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan anne ve 2 çocuğu, sağlık ekiplerince tedbir amacıyla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.