Mersin'de Yangın: Otomobil Alev Aldı, Anne ve İki Çocuğu Hastaneye Kaldırıldı
Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin yangın çıkarması sonucu, alevlerin yol kenarındaki otluk alana sıçramasıyla itfaiye ekibi müdahale etti. Anne ve iki çocuğu, tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilde çıktıktan sonra yol kenarındaki otluk alana sıçrayan yangın itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.
Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Yenice mevkisinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Araçtaki yangın, rüzgarın etkisiyle yol kenarındaki otluk alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Hasar oluşan otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan anne ve 2 çocuğu, sağlık ekiplerince tedbir amacıyla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel