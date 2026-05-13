Mersin'de biyodizel üretim tesisinde yangın; 1 ölü

YANGIN KONTROL ALTINDA

Mersin'de yağlı tohum işleme ve biyodizel üretim tesisinde çıkan yangın yaklaşık 4 saatlik müdahalenin ardından, gerçekleştirilen köpükle boğma tekniği ile kontrol altına alındı. Ekiplerin alevlerin yeniden yayılmasına karşı soğutma çalışmaları ve önlemi devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı