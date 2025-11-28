Mersin'de Yangın Faciası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Mersin'in Erdemli ilçesinde çıkan yangında 85 yaşındaki Garip Koç yaşamını yitirdi. Olay yerine ulaşan sağlık ve itfaiye ekipleri yangını söndürmeyi başardı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Tömük Mahallesi'nde bulunan iki katlı evde yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Yapılan incelemede, yangın esnasında evde bulunan 85 yaşındaki Garip Koç'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Jandarma, yangınla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: AA / Güncel