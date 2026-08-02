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Mersin'de yanan ormanlık alan havadan görüntülendi

Mersin'de yanan ormanlık alan havadan görüntülendi
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Mersin'in Aydıncık ilçesinde yangın nedeniyle zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi.

Mersin'in Aydıncık ilçesinde yangın nedeniyle zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi.

Eskiyürük Mahallesi Karatepe mevkisindeki ormanlık alanda 30 Temmuz'da çıkan yangının dün tamamen kontrol altına alınmasının ardından başlatılan soğutma çalışmaları devam etti.

Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, alevlerden etkilenen alanı helikopterle inceledi. Yangında zarar gören bölge havadan görüntülendi.

Karatepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında 80 hane tedbiren tahliye edilmiş, 145 kişi güvenli bölgelere nakledilmişti. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın dün söndürülmüştü.

Kaynak: AA
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