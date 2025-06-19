Mersin'de Yalnız Yaşayan 60 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu

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Mersin'in Mut ilçesinde yalnız yaşayan 60 yaşındaki Selahattin Şahin, 3 gün haber alınamayınca evinde ölü bulundu. Polis ve sağlık ekipleri durumu inceleyerek cesedi morga kaldırdı.

Mersin'in Mut ilçesinde yalnız yaşayan 60 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

Doğancılar Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Selahattin Şahin'den 3 gündür haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çilingir yardımıyla kapıyı açan ekipler, evde bulunan Şahin'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

İncelemenin ardından ceset morga kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Güler - Güncel
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